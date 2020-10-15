Названа планируемая стоимость ПЦР-тестов в Казахстане после снижения на 22%

Новости 110 0

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Названа планируемая стоимость ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию (КВИ) в Казахстане после снижения на 22%, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день всего проведено уже более 3 млн исследований. В связи со снижением закупочных цен на расходные материалы министерством тариф для проведения диагностического исследования на КВИ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) предлагается снизить на 22%, и составит Т11,5 тыс. до Т8991», — говорится в ответе министерства здравоохранения на вопрос журналистов, представленном в четверг Службой центральных коммуникаций (СЦК).

Напомним, 7 октября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает неприемлемыми цены на тестирование на наличие (КВИ) в Казахстане. 14 октября в минздраве пообещали, что стоимость ПЦР-тестирования будет снижена на 22%.

Похожие материалы:

  1. На 22% снизить стоимость ПЦР-тестов обещает минздрав Казахстана
  2. Токаев считает неприемлемыми цены на тестирование на коронавирус в Казахстане
  3. Стоимость 1 кв.м нового жилья в Казахстане в сентябре выросла на 1,2%
  4. 10 участков углеводородов продают в Казахстане, стоимость – от Т20 млн до Т60,5 млн каждый
  5. 39 детей после перенесенного COVID-19 заболели кавасаки-подобным синдромом в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...