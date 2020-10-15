Ряд нацкомпаний не считает нужным исполнять послание Токаева – аппарат бизнес-омбудсмена

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Ряд субъектов квазигосударственного сектора не считает нужным исполнять послание президента Касым-Жомарта Токаева, заявили в аппарате бизнес-омбудсмена Казахстана.

«Президент в послании 1 сентября поручил освободить от аренды не только арендаторов госимущества, но и арендаторов недвижимости, которая принадлежит субъектам квазигоссектора. Понимая, что здесь могут начаться всевозможные манипуляции, мы обратились к крупнейшим квазикомпаниям с просьбой во исполнение поручения главы государства не начислять арендную плату МСБ (малый и средний бизнес – КазТАГ) с 20 июня. Ответы стали приходить разные. Если одни нацкомпании (например, АО «Самрук-Казына») освободили бизнес от аренды и оперативно утвердили соответствующие внутренние нормативные акты, то некоторые посчитали, что послание президента – это не НПА (нормативно-правовой акт – КазТАГ), соответственно, исполнять его не нужно», — сообщил в четверг ИО руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Шынгыс Темир.

По его словам, имеются случаи, когда «управляющие компании, арендующие площади у квазигоссектора, отказываются освобождать от аренды своих субарендаторов».

«Сейчас мы готовим по этой ситуации определенные материалы и вскоре намерены решительно урегулировать проблему», — заверил Темир.

Напомним, ранее сообщалось, что МСБ в Казахстане вновь освободили от платы за аренду государственного имущества – на этот раз до конца 2020 года.