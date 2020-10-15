Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Прибывшая на целину уроженка Беларуси спустя 63 года получила казахстанское удостоверение личности, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Нур-Султана.

«В полицию обратилась 81-летняя женщина, которая с 1956 года не меняла паспорт, полученный в Беларуси. Прибыв на целину в 1957 году, женщина все это время жила и работала в Казахстане. В связи с тем, что потеряла паспорт и свидетельство о рождении, она не могла оформить документы. Сотрудниками миграционной службы столицы, определен правовой статус гражданки согласно закону «О гражданстве Республики Казахстан» и пенсионерка документирована удостоверением личности Республики Казахстан», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в ДП, в столице выявлены также граждане, которые проживали с паспортами советского союза образца 1974 года. Кроме того, 30 жителей Нур-Султана старше 18-лет не обратились в миграционную службу за получением удостоверения личности.

«В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, граждане лишены права получения пособий, ограничены в получении государственных услуг в сфере здравоохранения, образования, юстиции и других», — пояснили полицейские.

Они уточнили, что определение принадлежности к гражданству Казахстана и дальнейшее оформление на удостоверение личности имеет явочный характер.