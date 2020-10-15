Ввести законодательное регулирование риэлторской деятельности в РК предлагают в сенате

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ввести законодательное регулирование риэлторской деятельности предлагает депутат сената парламента РК Ляззат Сулеймен.

«Существует проблема неправомерных действий на рынке жилья, связанная с деятельностью риэлторских организаций. Нередки случаи мошенничества, в том числе в силу недостаточного уровня правовых знаний населения. В настоящее время в Казахстане отсутствует должное законодательное регулирование риэлторской деятельности. Этот вопрос требует качественного анализа и обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, включая риэлторские агентства, гражданское общество, уполномоченных органов и депутатов Парламента», — сказала Сулеймен, оглашая депутатский запрос на заседании сената в четверг.

При этом она подчеркнула, что случаи принудительного выселения граждан из единственного жилья оказывают негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в обществе и привела в пример случай попытки незаконного принудительного выселения многодетной семьи.

«Подобный случай имел место 1 сентября нынешнего года в городе Алматы, где частный судебный исполнитель совместно с группой лиц попытался принудительно выселить из единственного жилья многодетную семью. Видеозапись, распространенная в СМИ, вызвала широкий общественный резонанс и осуждение подобных действий. Как позднее выяснилось, решением Алматинского городского суда ходатайство упомянутой семьи об отсрочке выселения до 1 января 2021 года было удовлетворено. Однако частный судебный исполнитель данное решение суда проигнорировал», — отметила депутат.

Напомним, 31 августа семья Мартыновых пожаловалась президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на «черных риелторов» и сообщила о том, что ее выселяют из единственного жилья. Однако уже 2 сентября стало известно, что вооруженные мужчины пытались выселить многодетных алматинцев из единственного жилья. Полиция начала расследование.

Позже они обратилась к министру юстиции Марату Бекетаеву с жалобой на действия частного судоисполнителя (ЧСИ).