Шесть населенных пунктов закрыты на карантин по коронавирусу в СКО

Петропавловск. 15 октября. КазТАГ — Шесть населенных пунктов закрыты на карантин по коронавирусу в Северо-Казахстанской области, передает КазТАГ.

«Сегодня закрыты на карантин райцентры Мамлютка, Булаево и Явленка, а также села Повозочное района Шал акына, Краснокиевка Тайыншинского района, Ленинградское Акжарского района», — рассказал руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО Арман Кушбасов на брифинге в четверг.

Как сообщалось ранее, в соответствии с протоколом заседания региональной комиссии при акимате СКО по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории региона вводится режим карантина в сельских населенных пунктах в случае трех-пяти и более фактов заражения коронавирусной инфекцией, в районных центрах — в случае семи и более фактов заражения.

«Ограничительные меры там будут действовать как минимум 14 дней. Однако новые случаи заболеваний там продолжают регистрироваться», — проинформировал Кушбасов.

Он также отметил, что о закрытии на карантин Петропавловска речь пока не идет: за последние две недели здесь зарегитсрировано 40 случаев, а показатель заболеваемости за последнюю неделю составил 18 случаев на 100 тыс. населения.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, жесткие карантинные меры введут при достижении показателя заболеваемости 50 случаев на 100 тыс. населения», — пояснил Кушбасов.

Он также рассказал, что с начала учебного года коронавирусом заразились 30 школьников, в том числе 15, обучавшихся в школах очно.

«Однако групповых заболеваний в дежурных классах не зарегистрировано. Сегодня закрытых на карантин классов в области нет», — заключил представитель ДККБТУ.

Ранее сообщалось, что в СКО области усиливают карантинные меры по коронавирусу с 16 октября.