Отказ России финансировать Кыргызстан последовал после действий Жапарова

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Отказ России финансировать Кыргызстан последовал после действий нового премьер-министра КР Садыра Жапарова, передает корреспондент агентства.

«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — цитирует в четверг российский телеканал «РБК» слова источника в министерстве финансов России.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как новый премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров потребовал отставки Жээнбекова, которого накануне поддержала Россия – в Бишкек на встречу с главой КР по поручению российского лидера Владимира Путина даже приезжал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кыргызстан и Россия — союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации», — сообщили, в частности, в пресс-службе президента Кыргызстана.

Отмечалось, что на встрече присутствовал и Жапаров. Как сообщают официальные российские государственные СМИ, в ходе встречи была достигнута договоренность о сохранении президентского поста за Жээнбековым, однако Жапаров не сдержал слово, что и привело к прекращению Россией финансирования Кыргызстана.