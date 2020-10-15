Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 16-17 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 16 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 16 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 16, сутки 17 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, днем 17 октября порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 16-17 октября ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Днем 16, сутки 17 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, днем 17 октября порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 16-17 октября ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«16 октября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, днем местами 18 метров в секунду. В Костанае 16 октября ожидается ветер юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.