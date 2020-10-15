В СКО усиливают карантинные меры по коронавирусу с 16 октября

Петропавловск. 15 октября. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области усиливают карантинные меры по коронавирусу с 16 октября, передает КазТАГ.

«Репродуктивное число на основе регистрации подтвержденных и вероятных случаев КВИ в среднем за неделю составляет 1,05, поэтому подписано постановление главного государственного санитарного врача области №32 и завтрашнего дня (16 октября — КазТАГ) усиливаются ограничительные карантинные меры на территории области», — сообщил руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО Арман Кушбасов на брифинге в четверг.

В частности, как следует из постановления, сокращается время работы торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя), продовольственных и непродовольственных магазинов всех площадей, общественных бань, саун, до 22.00. Уменьшается число посадочных мест объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с 50 до 30, без проведения коллективных мероприятий, с сокращением времени работы до 22.00. В выходные и праздничные дни объекты общественного питания будут работать исключительно на вынос и доставку.

«Временно приостанавливается работа в выходные и праздничные дни крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, спортивных объектов, фитнес и тренажерных залов, бассейнов, образовательных центров, кружков, объектов туризма торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, непродовольственных магазинов площадью свыше 500 кв. м за исключением находящихся в них объектов по продаже продовольственных товаров и аптек. Так же на выходные приостанавливается работа общественного транспорта. Запрещается посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения на субботу-воскресенье с приостановлением точек питания и торговли, расположенных на их территориях», — проинформировал Кушбасов.

Кроме того, ограничения коснулись и формы работы предприятий и организаций: при штатном расписании более 30 человек не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы

Всем жителям Северо-Казахстанской области необходимо ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег, не проводить семейные мероприятия по месту проживания, ограничить появление в общественных местах групп более трех человек (за исключением членов семьи), с соблюдением дистанции не менее 2 м. При проведении похоронных мероприятий не допускать скопление более 30 человек (в основном членов семьи), с сохранением дистанции не менее 2 м.

По данным ДККБТУ, в области зарегистрировано 4257 случаев КВИ (в том числе завозных – 182 случаев, или 4,3%), показатель на 100 тыс. населения – 767,7, из них симптомных – 2677 и бессимптомных – 1580 случаев. Показатель смертности составил 0,6% (24 случая). Количество пациентов с диагнозом U07.2 «Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован)» за период с 6 августа по 14 октября – 560.