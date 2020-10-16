Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Карантин ужесточили во второй раз за три дня в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей города Нур-Султан ввести в городе Нур-Султан ужесточение ограничительных и карантинных мер», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача столицы в пятницу.

Также главсанврач постановил:

1. Акимату города Нур-Султан,Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ТОО «CityTransportationSystems», Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить:

1.1. работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и субботние дни с 6:00 до 23:00 часов и запретом работы в воскресные дни;

1.2. организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 10 человек), с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятийи установлением графика работы в будние с 9:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

1.3. организацию работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек,с посещением театров заполняемостью не более 50 %, но не более 50 человек), библиотек, музеев, галерей, выставок, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работыс ограничением посещения зрителями старше 65 лет.

2. Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

2.1. запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, митингов, шествий, сходов и др.;

2.2. не допускать посещение объектов, чья деятельность запрещена Постановлением Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан от 18 сентября 2020 года № 240, а именно развлекательных учреждений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.).

Напомним, ранее в Нур-Султане уже ужесточали карантин – соответствующие меры введены в действие с 14 октября.