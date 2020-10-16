Ограничить внесение корректировок в госпрограммы обещает правительство Казахстана

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Ограничить внесение корректировок в государственные программы обещает правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В целях дальнейшего совершенствования СГП (системы государственного планирования – КазТАГ) разработан проект постановления правительства «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан «Об утверждении СГП в Республике Казахстан», предусматривающий ряд поправок, в том числе ограничение внесения корректировок в государственные программы, за исключением поручений главы государства», — говорится в представленном в пятницу ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутата мажилиса Жулдыз Омарбековой касательно совершенствования СГП.

Премьер добавил, что в указанном проекте постановления предусмотрена поправка, устанавливающая запрет на переутверждение госпрограммы в новой редакции, за исключением поручений главы государства.

«В то же время в соответствии с поручением главы государства, озвученным в рамках послания народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», правительством совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам проводится работа по внедрению национальных проектов в СГП. Для усиления ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств с января текущего года вступили в силу законодательные поправки со штрафными санкциями к руководителям государственных органов», — отметил руководитель кабмина.

В целях повышения эффективности государственного планирования, по его словам, разрабатываются информационная аналитическая система Smart Data Ukimet и единое хранилище данных с возможностью масштабирования Big Data по стране.

«Данным проектом планируются подключение источников данных для обеспечения автоматизированного мониторинга всех основных показателей страны, реализация аналитических решений, построение прогнозных и аналитических моделей. Это позволит также внедрить качественные изменения в процесс мониторинга государственных программ, в меры государственной поддержки, в том числе с использованием фото и видео отчетности. В целом, правительством на постоянной основе проводится работа по совершенствованию СГП», — заверил Мамин.

Также он уточнил, что в соответствии с СГП на сегодня выстроена трехуровневая система госпланирования.

«К документам первого уровня относятся документы, определяющие долгосрочное и среднесрочное видение страны с ключевыми приоритетами и ориентирами. Документы второго уровня определяют параметры экономического развития страны, к ним относятся также государственные программы. На третьем уровне реализуются стратегические планы центральных государственных органов, программы развития территорий регионов, стратегии развития национальных холдингов и национальных компаний, определяющие пути достижения документов первого и второго уровней на основе их декомпозиции», — пояснил глава правительства.

Он отметил, что дорожные карты, концепции, комплексные планы не относятся к документам СГП, но при этом ориентированы на достижение показателей документов СГП.

«На сегодня действуют свыше 130 дорожных карт, и министерством национальной экономики до конца текущего года будет проведен анализ исполнения их мероприятий. По итогам проведенного анализа будут выработаны предложения по дальнейшей нормативно-правовой регламентации дорожных карт. Мониторинг по реализации государственных программ проводится согласно требованиям СГП. Итоги проведенного мониторинга по государственным программам и подготовка к ним заключений обеспечиваются по согласованию с администрацией президента», — уточнил Мамин.