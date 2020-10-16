Признаки хищения Т360 млрд из бюджета и у нацкомпаний выявили за январь-сентябрь в РК

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Признаки хищения Т360 млрд из бюджета и у субъектов квазигосударственного сектора выявили за январь-сентябрь 2020 года в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов.

«С начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше Т360 млрд», — сообщили в КФМ в пятницу, подводя итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за девять месяцев 2020 года

Как уточнили в комитете, в рамках реализации поручения президента Касым-Жомарта Токаева по переориентации деятельности службы экономических расследований (СЭР) организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ).

«Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности уже реализуется ОПМ «STOP-ОБНАЛ», направленный на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств. Путем анализа установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов фактур и криминальным обналичиванием денежных средств, которыми созданы свыше 1,2 тыс. подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили Т2 трлн. В отношении всех групп начаты досудебные расследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%. В целом, возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе (ОПГ) – показатель является рекордным за последние пять лет.

«Также проводится ОПМ «Казына», ориентированный на выявление фактов хищения бюджетных средств в рамках госзакупок и реализации госпрограмм. В целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов реализуется ОПМ «Barrel». В настоящее время в пяти регионах страны расследуются факты в данной сфере, «теневой» оборот которых составил более 140 тыс. тонн ГСМ на Т25,1 млрд. В рамках ОПМ «Стоп-игра» пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано семь подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2,66 тыс. игровых автоматов, терминалов и покерных столов», — сказано в сообщении.

Также комитет отчитался о раскрытии 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции, а также пресечении почти 200 преступлений фальшивомонетчиков.

«Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных УКМ. СЭР пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2000 купюр. При этом, ликвидированы две подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанай», — уточнили в КФМ.