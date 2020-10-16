Список опасных для окружающих болезней для бесплатной медпомощи иностранцам утвердили в РК

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Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Перечень опасных для окружающих заболеваний для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) иностранцам утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Перечень заболеваний, представляющий опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республику Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП согласно приложению 1 к настоящему приказу», — говорится в приказе министерства здравоохранения.

В перечне указаны следующие 23 заболевания: дифтерия; корь; краснуха; коклюш; скарлатина; ветряная оспа; эпидемический паротит; паратифы А, В, С; полиомиелит; менингококковая инфекция; холера; брюшной тиф; туберкулез (легочный туберкулез с бактериовыделением до достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза; остро прогрессирующие формы туберкулеза (менингит, милиарный туберкулез) до достижения состояния, не представляющего угрозы для жизни больного и достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза); психические, поведенические расстройства (заболевание); легочная форма сибирской язвы; чума; вирусные геморрагические лихорадки; желтая лихорадка; вирусные гепатиты А, Е; малярия; человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса; тяжелый острый респираторный синдром (торс); коронавирусная инфекция.

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