Почем «зеленая» жизнь?

Экологические стандарты развитых стран – это дорого

«Для населения экология, как мне кажется, до сих пор нормально не операционализирована. Для кого-то экология – просто чистый воздух, а для кого-то – образ жизни, – отметила социолог Гульмира Илеуова. – Мы недавно опрашивали респондентов об экологии, качестве жизни. Оказалось, что набор требований к этому экологическому качеству, соответствующие стандарты – до сих пор не прописаны. Поэтому для кого-то экологично жить – это ходить в кусты, пить воду из реки, а кто-то хочет жить в крупном городе с высокоразвитой транспортной культурой, прочими урбанистическими прелестями и при этом иметь экологические стандарты с точки зрения качества воздуха, сортировки при сборе мусора». Прозвучало это в ходе экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Экология как новая политика: перспективы сотрудничества в области защиты окружающей среды на Евразийском пространстве».

Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба, открывая заседание подчеркнул: «Экологическая ситуация становится все более значимым фактором, влияющим на политику и экономику как отдельных стран, так и интеграционных объединений. Распространено мнение о том, что если бы не борьба с СOVID-19, экология стала бы главной мировой повесткой 2020 года». Потом он добавил, что в «Послании» президента Касым-Жомарта Токаева «озеленение» экономики и охрана окружающей среды являются одним из семи принципов, на которых должен базироваться экономический курс страны.

«Национальная экологическая политика становится более зависимой от решений, принятых на международном уровне, от норм международного права и экологической политики соседних государств. Также важной особенностью глобализации является все более тесная взаимосвязь экономики и экологии», – считает политолог.

«Зеленая» экономика, как мы ее видим, нам все больше и больше не по карману, – отметил Марат Шибутов, член Общественного совета г. Алматы. – Мы не можем сделать гарантированный закуп большого объема солнечных батарей, когда у нас стоимость угольной электроэнергии гораздо дешевле. Трудно будет эту разницу покрывать, тем более за счет повышения тарифов для населения.

«Что мы действительно подразумеваем под «зеленой» экономикой – это на самом деле лоббирование технологий Европы, США и Японии, которые мы будем покупать в ущерб собственным производителям», – еще один его тезис. Эксперт констатирует, что пришло время делать выбор исходя из возможностей страны: «На мой взгляд, мы должны выбрать свой собственный путь, посмотреть, что реально нужно нашей природе, не подстраиваясь под общемировые тренды и стандарты, которые лоббируются развитыми странами и международными организациями, а для Казахстана они могут быть абсолютно неактуальными».

Политолог Антон Морозов сосредоточился на экологической политике, которая «исходит из трех составляющих: использование природных ресурсов, их воспроизводство и охрана окружающей среды». «В странах ЕАЭС все усилия текущей политики сосредоточены на первом пункте – эксплуатации ресурсов. Даже в Армении, Беларуси и Кыргызстане, просто ресурсов там мало. Вопросы охраны и воспроизводства вторичны, на них обращают внимание по остаточному принципу», – отметил он.

По мнению эксперта, государственное руководство не может постоянно ставить во главу угла только экологический аспект, поскольку задачи развития общества никто не отменял: «Сейчас наряду с вопросами экологии необходимо заботиться о поднятии экономики, в том числе сельского хозяйства. А оно на самом деле негативно влияет на экологию. Потому что актуализируются вопросы водообеспечения, эксплуатации земельных ресурсов. Чтобы все сразу наладить – так не бывает». Г-н Морозов отдельно остановился на взаимосвязи экологии с вопросами благополучия населения: «Пока человек экономически и социально страдает, чистота окружающей среды волновать его не будет».

Экономический обозреватель Сергей Домнин сообщил: «Недавно крупнейший государственный многопрофильный энергетический холдинг Казахстана «Самрук-Энерго» выбрал вариант модернизации алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 путем перехода с угля на газ, чтобы решить проблему смога. Судя по всему, тариф для потребителей станет значительно дороже, чем если бы теплоэнергия производилась на угле, но с применением современных технологий очистки. Однако компания видит решение в смене вида топлива, это для нее приоритет».

«Зачастую та экологическая модель, которая нам предлагается, является моделью для богатых. Всегда возникает вопрос: готовы ли мы за это платить? – акцентировал Рустам Бурнашев, политолог. – Многие в Казахстане сегодня обсуждают перевод алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. За это мы с вами будем платить. И население, которое находится под давлением экологической идеологии, даже не задумывается о том, что через какое-то время придут астрономические счета с точки зрения нынешних сумм. Сейчас итак суммы счетов за оплату услуг ЖКХ значительно увеличиваются в зимний период из-за отопления. А что будет происходить при переходе на газ? Поэтому концепция для бедных и для богатых должна в данном случае учитываться».

Ерлан Смайлов, руководитель аналитической группы «Кипр», сфокусировался на хозяйственных реалиях: «Я сам металлург и долгое время работал на производстве, на медеплавильном заводе. В начале месяца всегда смотрели за выбросами газа, пыли, в общем – радели за экологию. Но по мере того, как месяц подходил к концу и начиналось отставание от плановых показателей, на экологию обращалось все меньше внимания. А если это были 28 — 30-е числа месяца, а производство было на показателях 98% плана, то экологи в цех не приходили вообще. Думаю, что и в масштабе государства ситуация в чем-то схожая».

«Как показывает научный анализ, в Казахстане формирование декларированной «зеленой» экономики в полной мере не реализуется из-за множественных проблем. За последние 10 лет ВВП страны увеличился в 4,6 раза, а рост промышленности в 2,9 раза (в основном за счет увеличения экспорта нефти, полезных ископаемых, объемов промышленного производства). В это же время доля расходов Казахстана на защиту окружающей среды выросла с 0,35% до 0,6% ВВП. Четко выражена отрицательная динамика, в то время как экологической программой ООН рекомендованный уровень финансирования должен быть не менее 2% от ВВП страны», – подчеркнула эколог Айжан Скакова.

Экономист Акимжан Арупов углубился в тему практической экологии на примере Алматы. В акимате уже презентовали проект, согласно которому на месте городских арыков создадут закрытую ливневую канализацию. «Авторы «антиарычной» идеи утверждают, что закрытые системы ливнестока увеличивают площадь земли общественного назначения, способствуют более рациональному землепользованию. Алматы был построен так, чтобы улицы проветривались со стороны гор, но естественную уникальную среду обитания в городе начали менять еще в Казахской ССР, строя некоторые здания перпендикулярно воздушным потокам. Теперь их проникновению мешают высотные дома в южной части города. Так что, ликвидируя арыки, надо еще подумать об экологических последствиях такого возможного решения», – предостерег он.

Тему продолжил журналист Сергей Козлов: «В городе растет много деревьев. У них есть одна особенность: осенью начинают сбрасывать листву, которую не всегда убирают. Самые «вредные» из этих деревьев в Алматы – столетние семиреченские дубы, с них опадают не только листья, но и желуди. Можно их спилить, и тогда ничего не будет с них осыпаться. Я застал еще время, когда алматинские арыки были не бетонные, а облицованы камушками. И нас приучали с детства чистить арыки. Сегодня нам навязывают мысль о том, что легче их убрать, чем решить проблему экологического сознания людей, научить их соответствовать городской культуре, уважать место, где все мы живем».

Шавкат Сабиров, директор Института по вопросам безопасности и сотрудничества в Центральной Азии, обратился к теме производства и торговли экологической продукцией: «Торговлю экопродукцией в мире оценивают уже сотнями миллиардов долларов, к тому же она демонстрирует устойчивый рост. Между тем, экологически чистые товары составляют часть традиционных рынков стран ЕАЭС: сельского хозяйства, рыбной и лесной отрасли, туризма и т.д. Торговля такой продукцией может стать перспективной сферой сотрудничества государств Союза с внешними партнерами, послужить драйвером развития взаимных связей, одновременно став фактором достижения целей «зеленой» экономики».

В ходе экспертного обсуждения затронули установку президента Токаева высадить более 2 млрд деревьев в ближайшие пять лет. Это по 400 млн в год, то есть примерно по 20 штук на каждого казахстанца. Работы предстоит много.

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