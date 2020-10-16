Караганда. 16 октября. КазТАГ – Тамаду хотят наказать за его участие в тое в форме полицейского в Карагандинской области, передает КазТАГ.

«Видео праздничного мероприятия, которое прошло в Жанааркинском районе Карагандинской области, изучено руководством ДП (департамента полиции – КазТАГ) Карагандинской области. Установлено, человек, который был одет в форму полицейского, является тамадой», — сообщили в пресс-службе ДП в пятницу.

На видео мужчина в полицейской форме входит в юрту, где проходит торжественное мероприятие и заявляет, что собравшиеся нарушают закон в связи с тем, что «сейчас пандемия коронавируса».

«Посмотрите, тут 12 человек сидят без соблюдения социальной дистанции, здесь около 20 человек, там около 30 человек… Почему они все сидят без настроения? Почему не аплодируют? Это же той!» — заявляет мужчина, после чего выясняется, что он сам является приглашенным участником мероприятия.

Присутствующие начинают смеяться.

«Полиция всегда положительно относится к юмору, пародиям и к конструктивной критике. Но такие ролики обесценивают усилия сотрудников органов внутренних дел, которые совместно с санитарными врачами пресекая нарушения карантина, пытаются остановить распространения коронавируса. Считаем, что тем самым тамада дискредитировал сотрудников полиции и содействовал организатору мероприятию в нарушении. Соблюдать установленные правила и ограничения крайне важно. А семейные мероприятия можно перенести или провести с меньшим количеством людей, не подвергая опасности окружающих», — сказал пресс-секретарь ДП Жанатай Сембеков.

Как уточнили в полиции, в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении тамады к ответственности по статье 675 (незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования) КоАП РК.

«В отношении организатора торжества составлен материал, который направлен на рассмотрение в СЭС для его привлечения к административной ответственности по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК», — добавили в департаменте полиции.