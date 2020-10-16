Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Волна холода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В конце недели большая часть республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона. Он сохранит теплую и без осадков погоду. Лишь на северо-западные и северные регионы страны будет оказывать влияние ложбина циклона из районов Обской губы, которая принесет осадки, усиление ветра, а также дальнейшее повышение температуры воздуха», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, уже 18 октября на северо-западные и северные регионы страны обрушится холод, вызванный вторжением Северо-западного антициклона. 19 октября он дойдет до центра и востока страны.

Также, по словам синоптиков, ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы до 0-8, днем до +5+15, а также местами низовая метель, туман, на дорогах гололедица.

Отмечается, что на остальной же территории Казахстана сохранится теплая и преимущественно без осадков погода.