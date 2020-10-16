Токаев встретился с министром обороны России и наградил его орденом «Достык»

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и наградил его орденом «Достык», сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, прибывшего в Казахстан с официальным визитом», — говорится в сообщении в пятницу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления военного и военно-технического сотрудничества Казахстана и России.

«Военно-техническая область, военная сфера в целом занимают очень важное место в стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Российской Федерацией», — подчеркнул Токаев.

Президент приветствовал подписание договора о военном сотрудничестве между двумя государствами, подчеркнув, что это является одним из важных результатов визита министра обороны России в Казахстан.

Токаев поздравил Шойгу как организатора 75-го Парада Победы с его успешным проведением.

В свою очередь глава оборонного ведомства России поблагодарил президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вызовы современности.

«Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно носит стратегический и союзнический характер. То соглашение, которые мы сегодня подписали, безусловно, крайне важно. Пожалуй, это самое широкое и самое глубокое соглашение из всех наших соглашений о военном сотрудничестве», — сказал Шойгу.

Министр обороны России выразил признательность президенту за достойное участие военного контингента из Казахстана в юбилейном Параде Победы на Красной площади. По его словам, это подчеркнуло высокий уровень отношений между двумя странами. Он также отметил активное участие команд Вооруженных сил Казахстана в Международных армейских играх.

«В завершение встречи глава государства наградил Сергея Шойгу орденом «Достык» І степени за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном», — сказано в сообщении.