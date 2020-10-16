В Т9 млрд оценивают вакцинацию лиц старше 65 лет от пневмококка рамках борьбы с КВИ в РК

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – В Т9 млрд оценивают вакцинацию лиц старше 65 лет от пневмококковой инфекции в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (КВИ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения по приоритезации иммунизации восприимчивых групп населения вакцинами против пневмококковой инфекции и сезонного гриппа как основополагающий принцип для программ иммунизации в течение пандемии COVID-19, министерство прорабатывает вопрос о возможности вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше 65 лет за счет республиканского бюджета. В настоящее время определена предварительная потребность в дополнительном объеме вакцины против пневмококковой инфекции для данной категории лиц. При этом, для формирования иммунной защиты у взрослых достаточно однократной вакцинации. Предварительная потребность в вакцине против пневмококковой инфекции составляет 998 700 доз, ориентировочная сумма – Т9,16 млрд», — говорится в представленном в пятницу ответе министра здравоохранения Алексея Цой на запрос депутата мажилиса Загипы Балиевой.

По словам главы минздрава, для организации и проведения вакцинации вышеуказанных лиц группы риска против пневмококковой инфекции, требуются: выделение необходимых финансовых средств в сумме Т9,16 млрд; внесение изменений в постановление №612 от 24 сентября 2020 года в части включения лиц старше 65 лет группы населения, подлежащие иммунизации против пневмококковой инфекции; осуществление закупа и поставки вакцины против пневмококковой инфекции для иммунизации группы риска, которое требует определенного времени (от трех до девяти месяцев); организация и проведение иммунизации подлежащего группы населения.

Как уточнил министр, профилактические прививки против пневмококковой инфекции проводятся трехкратно детям в возрасте двух, четырех и 12-15 месяцев жизни.

«Плановая вакцинация против пневмококковой инфекции в Республике Казахстан проводится с 2010 года с применением 13-валентной конъюгированной вакцины. За последние 10 лет в стране привито против пневмококковой инфекции 2,6 млн детей (получили более 7,4 млн. прививок) и сформировалась достаточная иммунная прослойка среди населения, которая снижает активность распространения данной инфекции, особенно лиц пожилого возраста. В настоящее время, плановая вакцинация детей против пневмококковой инфекции в Республике Казахстан продолжается», — заверил глава минздрава.

Вместе с тем, отметил министр, в целях выявления причин, вызывающих развитие тяжелых пневмоний (природы возбудителей) в Казахстане проведено пилотное исследование для определения этиологии ковидоподобных пневмоний, включая наличие в организме других возможных возбудителей – вирусов и бактерий.

«При этом, обследовались лица с двухсторонней внебольничной пневмонией с клиническими признаками COVID-19 на компьютерной томографии («матовое стекло», с начальным отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2) в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Павлодар. По предварительным результатам исследования установлено, что ни один из протестированных образцов, взятых у больных пневмонией, не показал положительный результат на вирусы гриппа A и B, а также негриппозные инфекции. Таким образом, пневмонии были вызваны новым коронавирусом, который первоначально не был выявлен ПЦР тестированием», — уточнил министр.

Примерно у трети больных пневмониями средней и тяжелой форм, по словам министра здравоохранения, были выявлены те или иные бактерии, ассоциированные с пневмониями.

«Причем наличие бактериальной инфекции было связано с тяжестью заболевания, у части больных с тяжелой формой заболевания бактериальная инфекция присоединяется к инфекции новым коронавирусом, утяжеляя течение болезни (стрептококки, стафилококки, клебсиелы и другие)», — отметил глава минздрава.

Дополнительно он сообщил, что 23-валентная пневмококковая вакцина является полисахаридной и в соответствии с инструкцией для иммунной защиты требует проведения ревакцинации через три года, «тогда как конъюгированная вакцина вводится всего однократно».

«В этой связи, в Казахстане для иммунизации применяется конъюгированная пневмококковая вакцина», — уточнил Цой.

Пневмококковая инфекция может вызывать такие тяжелые инвазивные заболевания, как менингит, септицемия и пневмония, а также менее тяжелые, но более распространенные, как синусит и средний отит. Возбудителем пневмококковой инфекции является Streptococcus pneumoniae, который часто присутствует в носоглотке человека и распространяется воздушно-капельным путем.

«Дети младшего возраста (до пяти лет) являются основным резервуаром пневмококков, среди которых степень носоглоточного носительства составляет от 27% до 85%. В этой связи, актуальность пневмококковой инфекции возникает для детей в возрасте до пяти лет, которые наиболее подвержены риску носительства и инфицирования пневмококками. Риск возникновения пневмококковой инфекции снижается после раннего детства и повышается в преклонном возрасте. При этом, для лиц пожилого возраста источником инфекции являются дети до пятилетнего возраста, непривитые против пневмококковой инфекции», — дополнил Цой.

Напомним, 16 октября Балиева, обращаясь с запросом, указала на то, что дети старше 10 лет и взрослое население Казахстана не привито от пневмококка. Она предположила, что в этом может крыться причина особенности казахстанского COVIDа, который протекает с тяжелейшими последствиями в виде пневмонии.

«В настоящее время инфекционисты нашей страны говорят о том, что до конца сентября необходимо провести вакцинацию взрослых и детей от пневмококка. Многие государства в мире придерживаются такой практики. Прошу рассмотреть данный вопрос и в случае положительного решения, необходимо это сделать за счет средств обязательного медицинского страхования, так как данная вакцина достаточно дорогая. Этот вопрос я поднимала на заседании рабочей группы «СК «Фармация» и до сих пор ответа не получила. К сведению если вакцину для детей от 13 видов пневмококков в нашей стране еще можно найти, то вакцину от 23 пневмококков, в нашу страну и не завозят. Поэтому необходимо срочно решать этот вопрос, либо привить всех вакциной от 13 пневмококков», — подчеркнула тогда Балиева.