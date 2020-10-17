Граждане Кыргызстана пытались незаконно пересечь границу в Жамбылской области

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Алматы. 17 октября. КазТАГ – Граждане Кыргызстана пытались незаконно пересечь границу в Жамбылской области, сообщает пресс-служба КНБ РК.

«15 октября 2020 года департаментом пограничной службы по Жамбылской области (пункт пропуска «Карасу») предотвращена попытка незаконного пересечения государственной границы РК. В ходе досмотра пограничным нарядом автомашины Mercedes-Benz в салоне автомашины обнаружены шесть граждан Кыргызской Республики, укрывшихся от паспортного контроля и пытавшихся пересечь границу без регистрации», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, водитель автомашины и шесть граждан Кыргызстана задержаны, возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан.

Отмечается, что с начала года в условиях действующих карантинных ограничений это не первая попытка незаконного пересечения границы, которая пресечена военнослужащими пограничной службы.

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