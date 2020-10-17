Аэропорт Алматы прошел международную сертификацию безопасности в условиях пандемии

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Аэропорт Алматы первым в СНГ прошел международную сертификацию безопасности в условиях пандемии, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Хочу поздравить вас и вашу команду в международном аэропорту Алматы с получением аккредитации в программе аккредитации аэропортов Международного совета аэропортов (ACI). После изучения доказательств, представленных в ходе нашего процесса оценки, ваш аэропорт показал, что он обеспечивает безопасный отдых в аэропорту для всех путешественников, что соответствует рекомендованным медицинским мерам, установленным в рекомендациях ACI по перезапуску и восстановлению авиационного бизнеса и Задаче восстановления авиации Совета ИКАО. Рекомендации Force, наряду с лучшими отраслевыми практиками», — говорится в письме Международного совета аэропортов.

Как уточняется, аккредитация действительна в течение следующих 12 месяцев.

«Эта программа предназначена для того, чтобы убедить путешествующих людей в том, что объекты аэропорта остаются безопасными и что принимаются меры для снижения любого риска для их здоровья. Мы уверены, что ваши усилия помогут нам добиться успеха в достижении этой общей цели», — резюмируется в письме.