Как планируют платить надбавки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований РК

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Представлены планируемые правила выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые правила выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований», — говорится в проекте приказа министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно документу, спасателям аварийно-спасательных служб и формирований, которым в ходе периодической аттестации присвоена классность, а также подтвердившим ее при периодической, внеочередной и повторной аттестации и переаттестации, выплачивается надбавка, согласно Трудовому кодексу.

«Выплата надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований производится на основании приказа руководителя аварийно-спасательной службы и формирования о присвоении (подтверждении) классности, по итогам периодической аттестации. Спасателям аварийно-спасательных служб и формирований не прошедшим периодическую и внеочередную аттестации приостанавливаются выплаты надбавок за классность на основании соответствующего приказа руководителя аварийно-спасательной службы и формирования. Выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований возобновляются на основании соответствующего приказа руководителя аварийно-спасательной службы и формирования о подтверждении классности после прохождения им повторной аттестации», — сказано в проекте правил.

Также указано, что выплата надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований прекращается в случае утраты (не подтверждения), спасателем классности при повторной аттестации на основании соответствующего приказа руководителя аварийно-спасательной службы и формирования.