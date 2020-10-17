Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на север и северо-запад будет смещаться очередной циклон, в связи с чем в дневное время ожидается дождь. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду, утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду. Днем +17+19, ночью +4+6.

В Алматы пасмурно, осадков не ожидается, ветер 0-5 метров в секунду. Днем +20+22, ночью +5+7.

В Шымкенте тоже облачно, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Днем +22+24, ночью +8+10.

В Акмолинской области днем местами небольшие осадки, ожидается усиление ветра, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области днем местами дождь, ожидается усиление ветра, ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Павлодарской области днем местами небольшие осадки, днем ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Костанайской области днем местами дождь, днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +14+19 (на юге +22), ночью +5+10 (на востоке +2).

В Актюбинской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +5+10 (на севере +2).

В Алматинской области днем в районе Жаланашколя сохраняется усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами сохраняются заморозки -1. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Жамбылской области без осадков. Днем +20+25, ночью +22+27.

В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем +21+26, ночью +2+7 (на юге +10).

В Мангистауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +7+12 (на севере +2).

В Атырауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +5+10 (на севере +2).

В Западно-Казахстанской области на севере ночью небольшие осадки. Днем +16+21, ночью +7+12 (на востоке +4).

В Карагандинской области осадков не ожидается. Днем +13+18 (на юге +22), ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +11+16, ночью 0+5.

«В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.