Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Казахстан хочет заключить соглашение с Конго о взаимной защите инвестиций, передает корреспондент агентства.

«Каждая сторона поощряет и создает благоприятные условия для того, чтобы инвесторы государства другой стороны осуществляли инвестиции на территории его государства и предоставляет таким инвестициям недискриминационный режим в соответствии со своим национальным законодательством. Для содействия двустороннему потоку инвестиций каждая сторона стремится информировать другую сторону по запросу любой из сторон об инвестиционных возможностях на территории его государства», — говорится в проекте соглашения между Казахстаном и Конго.

Согласно документу, каждая сторона предоставляет инвестициям инвесторов государства другой стороны справедливый и равноправный режим, полную защиту и безопасность в соответствии с международным правом в пределах территории своего государства.

«Обязательство обеспечивать «справедливый и равноправный режим» включает обязательство не отказывать в правосудии в уголовных, гражданских или административных судебных разбирательствах. Обязательство обеспечивать «полную защиту и безопасность» требует от каждой стороны предоставление инвестициям инвесторов государства одной стороны полную защиту и безопасность на территории государства другой стороны в соответствии с национальным законодательством принимающей инвестиции стороны и настоящим соглашением, а также применимыми нормами международного права», — сказано в документе.

При этом, каждая сторона предоставляет инвесторам государства другой стороны и их инвестициям «режим не менее благоприятный, чем режим, который она предоставляет в подобных обстоятельствах своим инвесторам государства и их инвестициям».

«Каждая сторона сохраняет за собой право применять в соответствии с национальным законодательством изъятия из национального режима, предоставляемого инвесторам государства другой стороны и их инвестициям, на недискриминационной основе», — отмечается в проекте соглашения.