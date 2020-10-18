Какие привилегии получил Жээнбеков после отставки с поста главы Кыргызстана

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Какие привилегии получил Сооронбай Жээнбеков после отставки с поста главы Кыргызстана, сообщает 24.kg.

«По закону звание экс-президента Кыргызстана является пожизненным. Но при этом бывший глава государства не должен занимать политические, специальные госдолжности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии. Если это условие не будет соблюдено, то по представлению генеральной прокуратуры бывшего президента лишат всех гарантий, а также обеспечения за счет бюджета», — говорится в сообщении в воскресенье.

Уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента Кыргызской Республики, а также в связи с этим задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Как отмечается, неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку.

Экс-президент Кыргызской Республики может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его статуса, пишет издание.

«По закону не только самому экс-президенту, но и членам его семьи положена пожизненная государственная охрана на территории Кыргызстана. Кроме того, за экс-президентом и его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, находящимися на его иждивении, сохраняется право на бесплатное медицинское обслуживание, которое им предоставлялось на день прекращения президентом исполнения своих полномочий», — сообщает издание.

Также отмечается, что бывшего президента ожидает постоянная пенсия.

«Экс-президент до достижения пенсионного возраста, установленного законодательством, имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75% месячной заработной платы президента, а по достижении пенсионного возраста — на пенсию в размере 75% месячной заработной платы президента Кыргызской Республики. При этом размер денежного содержания (пенсии) повышается с учетом роста заработной платы президента.

Если же экс-президент устроится на работу, то выплату пенсии временно приостановят. Но в случае, если зарплата окажется ниже денежного содержания, предусмотренного законом, то ему будут доплачивать разницу между пенсией и зарплатой. При достижении экс-президентом пенсионного возраста положенная пенсия выплачивается в полном объеме независимо от того, получает ли он заработную плату (доход) на другой работе (службе)», — сообщает издание.

К слову, экс-президенту Кыргызстана предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач. Кроме того, он имеет право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций.

«Может экс-президент пользоваться на территории Кыргызстана правительственной и другими видами связи, которыми располагают органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации. У его есть право на внеочередное получение услуг связи. Все виды почтовых и телеграфных отправлений экс-президента пересылаются (передаются), обрабатываются и доставляются в разряде правительственных», — отмечают СМИ Кыргызстана.

Согласно опубликованному тексту, среди привилегий для родных Жээнбекова предусмотрено пособие.

«После смерти экс-президента членам его семьи назначается ежемесячное пособие в сумме, равной шестикратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному на день его смерти. Круг членов семьи, имеющих право на указанное пособие, и сроки его выплаты определяются в соответствии с пенсионным законодательством в порядке, предусмотренном для назначения пенсии по случаю потери кормильца», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Жээнбеков объявил, что уходит в отставку. По конституции временно возглавить страну должен был спикер Жогорку Кенеш – данный пост с 13 октября занимает Канат Исаев, следующим за ним в иерархии стоит премьер-министр. Исаев отказался возглавить страну и премьер-министр Жапаров заявил о том, что стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана. До этого сообщалось, что после действий нового премьер-министра КР Жапарова последовал отказ России финансировать Кыргызстан.

16 октября Жээнбеков официально сложил с себя президентские полномочия. Также стали известны предварительные даты проведения парламентских и президентских выборов – они запланированы на январь и декабрь.