Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Парк площадью около 16 га открыли в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«На карте Нур-Султана уже по праву можно обозначать новые точки притяжения горожан и гостей столицы. В этом году безопасных и комфортных общественных пространств стало в разы больше, что во время карантина стало крайне необходимым. В жилом массиве Коктал-1 (район Сарыарка) открыли парк площадью почти 16 га», — рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

Как уточняется, новое пространство разделено на три большие зоны.

«Первая – зона тихого отдыха. Здесь, к примеру, установили амфитеатр – можно будет организовать кинотеатр под открытым небом, также есть ротонда – молодожены могут проводить бракосочетания. В тихой зоне созданы комфортные условия для прогулок и отдыха.

Вторая зона – для спортивного отдыха. Территорию оснастили баскетбольной площадкой, футбольным полем, волейбольной площадкой, теннисным кортом, площадкой для воркаута и местом для занятия йогой. Все спортивные площадки огорожены.

Третья зона – зона детского отдыха. Она включает в себя детские площадки, в том числе и для детей дошкольного возраста», — написал Кульгинов.

Отмечается, что в парке велодорожка проходит по всему периметру общественного пространства, тем самым закольцовывает все три зоны парка. Также оборудована специальная площадка для выгула собак.

«В парке высаживаем деревья, в дальнейшем он станет еще и своего рода экозоной. Устанавливаем камеры видеонаблюдения. Все зоны также можно будет использовать зимой: кататься на коньках, лыжах и так далее. Столицу развиваем в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Одним из приоритетов является создание мест для прогулок и занятий спортом. Места выбираем так, чтобы в каждом районе были свои точки притяжения», – написал Кульгинов.