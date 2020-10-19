Акиматам разрешили занимать деньги на внутреннем рынке не только для строительства жилья

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Местными исполнительными органам (МИО, акиматам) разрешили занимать деньги посредством выпуска и размещения государственных ценных бумаг (ГЦБ) на внутреннем рынке не только для строительства жилья, передает корреспондент агентства.

«В правилах выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке МИО области, города республиканского значения, столицы (…): подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: «1) эмитент – МИО области, города республиканского значения, столицы. При этом МИО области могут быть эмитентами только ГЦБ, выпускаемых МИО областей для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ, а также иных ценных бумаг, выпускаемых для финансирования в установленном порядке отдельных мероприятий по содействию занятости, определенных в период действия чрезвычайного положения», — говорится в постановлении правительства.

Ранее акиматы могли быть эмитентами только ГЦБ, выпускаемых акиматами областей для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.