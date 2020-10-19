Запретить выдачу онлайн-микрокредитов без биометрической аутентификации готовятся в РК

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Запретить выдачу онлайн-микрокредитов без биометрической аутентификации готовятся в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 217 «Об утверждении правил предоставления микрокредитов электронным способом» (…) следующие изменения: в правила предоставления микрокредитов электронным способом, утвержденном указанным постановлением: часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции: «При использовании уникального идентификатора предусмотренного подпунктом 3) настоящего пункта дополнительно используются средства биометрической идентификации», — говорится в проекте постановления агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Пункт 11 правил планируют изложить в следующей редакции: «11. Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, отказывает в предоставлении клиенту микрокредита в случае отсутствия аутентификации по биометрическим параметрам, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Подпункт 2 пункта 12 (предоставление микрокредитов электронным способом осуществляется в соответствии с внутренними документами организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, предусматривающими – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «2) идентификацию и многофакторную аутентификацию клиента, в том числе с аутентификацией признаков биометрических параметров для подтверждения его права на получение микрокредита электронным способом», — сказано в документе.

В обосновании к предложенными поправкам сказано, что в настоящее время, онлайн-кредиторы предоставляют краткосрочные микрокредиты предусмотренные пунктом 3-1) статьи 4 закона о микрофинансовой деятельности.

«Так как такие микрокредиты предоставляются заемщикам в режиме «онлайн» через Интернет, то в данном сегменте рынка кредитных услуг наблюдаются риски, связанные с оформлением микрокредитов путем мошенничества на подставных лиц. Злоумышленники, завладев персональными данными граждан, практикуют оформление микрокредитов на других лиц. При этом, в МФО зачастую отсутствуют надлежащие инструменты по надлежащей аутентификации клиентов, с целью устранения рисков, связанных с оформлением кредита на другое лицо. Анализ обращений и жалоб обманутых граждан свидетельствует, что большая часть правонарушений в этой сфере заключается в завладении злоумышленниками персональных данных потерпевшей стороны и использование их при оформлении микрокредита через онлайн-компании. При этом, если бы в таких компаниях существовала надлежащая аутентификация клиентов, то подобные случаи могли быть минимизированы», — говорится в обосновании к поправкам.