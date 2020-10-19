Алматы. 19 октября. КазТАГ – Двух сестер подозревают в создании в Алматы финансовой пирамиды через WhatsApp, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Следственным отделом нашего подразделения расследуются уголовные дела по фактам мошенничеств, совершенных кровными сестрами – гражданками М., которые длительное время с помощью социальной сети WhatsApp организовали финансовую пирамиду и вводили граждан в заблуждение, обещая им солидную прибыль от вложений», — сообщил в понедельник начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По его словам, уроженки Алматинской области находили в соцсетях доверчивых граждан, которые нуждались в дополнительном заработке, «затем после знакомства предлагали разработанную схему по увлечению капиталов».

«Установив доверительные отношения с потерпевшими, они предлагали получать высокие проценты доходов ежемесячно. А теперь подробно о самой схеме: стартовое вложение – не меньше Т100 тыс., через месяц обещали прирост до Т150 тыс. Однако после перечисления денежные средства не возвращались, о процентах и речи не было. В итоге на уловки злоумышленниц попались 76 человек. Именно столько граждан написали заявления в полицию. Остается догадываться, сколько обманутых людей еще не обращались за помощью в полицию. С этой целью, назрела следственная необходимость обнародовать лица и данные подозреваемых на предмет выявления новых преступных эпизодов», — добавил Утебаев.

Досудебное расследование ведется по части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК.