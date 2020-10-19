Приватизация объектов республиканской собственности на Т2 млрд ожидается в 2020 году в РК

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Приватизация объектов республиканской собственности на Т2 млрд ожидается в 2020 году в Казахстане, сообщает министерство финансов.

«На сегодняшний день, учитывая снижение активности, связанное с пандемией COVID-19 и вводимыми ограничениями, исполнение плана приватизации по объектам республиканской собственности за 2020 год ожидается на сумму порядка Т2 млрд», — сообщили в минфине, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

Согласно информации, по итогам 2017 года поступления от приватизации объектов республиканской собственности составили Т7,4 млрд, по итогам 2018 года – Т13 млрд, по итогам 2019 года – Т17 млрд.