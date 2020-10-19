Костанай. 19 октября. КазТАГ – Карантин усилят с 20 октября в Костанайской области, сообщает «Алау».

«Оперативным штабом принято решение об усилении карантинных мер. (…) Данные ограничения вступят в силу с 00.00 20 октября», — говорится в сообщении в понедельник.

В частности, принятые меры включают:

1. Ограничения ежедневные:

— сокращение режима работы объектов общественного питания до 23 часов, с установкой в зале не более 30 мест;

— приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

2. Ограничения в выходные дни:

— запрет движения общественного транспорта;

— приостановление работы объектов торговли площадью более 2 тыс. кв.м, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

— приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

— ограничить режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 10.00 до 20.00;

-приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;

— приостановление работы общественных бань, саун.