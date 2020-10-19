Костанай. 19 октября. КазТАГ – Карантин усилят с 20 октября в Костанайской области, сообщает «Алау».
«Оперативным штабом принято решение об усилении карантинных мер. (…) Данные ограничения вступят в силу с 00.00 20 октября», — говорится в сообщении в понедельник.
В частности, принятые меры включают:
1. Ограничения ежедневные:
— сокращение режима работы объектов общественного питания до 23 часов, с установкой в зале не более 30 мест;
— приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;
2. Ограничения в выходные дни:
— запрет движения общественного транспорта;
— приостановление работы объектов торговли площадью более 2 тыс. кв.м, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;
— приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;
— ограничить режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 10.00 до 20.00;
-приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;
— приостановление работы общественных бань, саун.