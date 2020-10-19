ИО главы горздрава Алматы стала бывший зам Надырова

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Исполняющей обязанности руководителя управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы назначена Жанар Мадеева, сообщает пресс-служба УОЗ.

«До назначения руководителя, данная обязанность временно возложена на заместителя управления общественного здоровья Алматы Мадееву Ж.А.», — сообщили в пресс-службе в понедельник.

Ранее стало известно, что Камалжан Надыров по собственному желанию покинул пост руководителя УОЗ Алматы на фоне проверок правоохранительных органов.

Напомним, 17 сентября стало известно, что правоохранительные органы проверяют горздрав Алматы. Как уточнил тогда сам Надыров, «проводятся мероприятия, связанные с контролем расходов бюджетных средств, которые были направлены на борьбу с COVID-19».