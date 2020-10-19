Штормовые предупреждения объявлены на вторник в пяти областях Казахстана

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Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«20 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 20 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 85-90%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области во вторник ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью 20 октября ветер юго-западный, южный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«20 октября в Мангистауской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Актау 20 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

В Актюбинской области во вторник ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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«20 октября в Атырауской области ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Атырау 20 октября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — предупредили синоптики.

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