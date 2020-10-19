Кому нужны наши органы и голоса? 19.10.2020 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 108 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 14 Похожие материалы: Тендер по передаче в доверительное управление аэропорта Шымкента снят с торгов Пожертвовать ткани и органы для трансплантации посмертно можно через eGov.kz Аэропорт Шымкента выставили на торги за Т5,2 млрд Кому не угодны кинотеатры? «Умеют ли наши власти работать в экстремальной ситуации?». «Как и для чего распустят мажилис на этот раз». «Куда падает экономика, пока Миннацэкономики обещает нам рост». «Казахстан – без массовой вакцинации и карантина»