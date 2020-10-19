«Популизм в казахстанской политике оправдан и даже необходим?». «О чем тревоги и мечты: чем живет молодежь Казахстана?». «Такой Туркестан нам не нужен». «Агашки бы сидели по тюрьмам, если бы не отменили закон 1997 года». «Полезен после смерти»

Сетевой Казахстан 19 октября 2020г.

CAMONITOR . KZ . «Популизм в казахстанской политике оправдан и даже необходим?» — Партии, представленные в парламенте, все больше скатываются к банальному популизму. Тем же самым занимаются и новые партии вроде ДПК (Мамай и прочие), а нередко даже и власть. За что подвергаются вроде бы справедливой критике. Но, может, это и есть наиболее эффективный способ для партий добиться успеха на предстоящих выборах, а для власти — самосохраниться? В этой связи возникает ряд вопросов. Насколько легко казахстанский электорат покупается на популистские лозунги? Или же он обладает иммунитетом к нему? Чем в этом плане наш народ отличается от населения, например, европейских стран? Какие тенденции в этом плане будут превалировать в будущем? Ответить на них мы попросили известного эксперта Дастана КАДЫРЖАНОВА.

IA — CENTR . RU . «О чем тревоги и мечты: чем живет молодежь Казахстана?» — О том, что волнует молодых людей Казахстана, вовлечены ли они в общественную и политическую жизнь страны, что ценят превыше всего – рассказала социолог, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Айман ЖУСУПОВА — Это, скорее всего, вопросы трудоустройства, жилья и образования. В связи с этими проблемами наблюдается большой рост внутренней миграции – из аулов в города, так как в сельской местности не хватает рабочих мест, отсутствуют карьерные перспективы. Из-за пандемии коронавируса ситуация, связанная с трудоустройством молодежи, усугубилась. Так как неформальный сектор экономики, в который в наибольшей степени и вовлечена молодежь страны, попал под удар в первую очередь.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ — «Такой Туркестан нам не нужен» — «Потемкинские деревни» новой стройки века, дублирование аэропорта и отеля «Риксос» с аналогичными объектами в Шымкенте и колоссально низкий поток туристов в Туркестанскую область в этом году: все это ставит под сомнение целесообразность растраты огромных государственных бюджетов на очередной нефункциональный проект наподобие «EXPO-2017». Перипетии вокруг аэропорта южного Казахстана поневоле привлекли внимание к тому, зачем вообще в нашей стране периодически устраиваются авралы по строительству в сжатые сроки очередных помпезных объектов транспортной и другой инфраструктуры. Ведь более логично и экономнее было бы планомерно и последовательно развивать ее сеть, как это делают некоторые географические соседи нашей республики.

AZATTYQ . ORG . «Кто такие Кастер и Мурагер, ради которых Казахстан рискует поссориться с Китаем» — Кастер МУСАХАНУЛЫ и Мурагер АЛИМУЛЫ незаконно пересекли китайско-казахстанскую границу в 2019 году. На днях они получили статус беженцев сроком на один год. Это первый раз, когда Казахстан выдает такой статус бежавшим от преследований в Синьцзяне.

«По белорусской технологии. В Казахстане создают проекты по наблюдению за выборами» — Казахстанские активисты намерены использовать современные технологии для наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов на парламентских выборах в следующем году. Они считают, что их виртуальные проекты могут отследить возможную кражу голосов и способствовать прозрачности проведения выборов.

365 INFO . KZ . ««Мне пытаются заткнуть рот» — сенатор» — Сенатор Ахылбек КУРИШБАЕВ заявил, что некие личности инициировали ряд якобы разоблачительных статей в его адрес. Об этом пишет портал Skifnews.kz. По словам сенатора, все началось после нескольких депутатских запросов по важным проблемам. «Стали писать статьи, содержание которых направлено на то, чтобы закрыть мне рот. Я огорчен поступком руководителей, которые тайно идут на такое дело. Вместо того чтобы решать вместе важные проблемы, они идут на такие постыдные дела», — написал Ахылбек Куришбаев.

«Агашки бы сидели по тюрьмам, если бы не отменили закон 1997 года — юрист» — В 90-х годах в Казахстане еще действовал советский Уголовный кодекс, по которому за наличие второй семьи могли и посадить. Но потом статью удалили… Сегодня в Казахстане завести вторую или даже третью неофициальную жену, в народе именуемую токал, достаточно просто. По сути, это нелегальная форма многоженства. Но если заглянуть в прошлое, например в 1997 год, по словам адвоката Бахтияра ГАЛИМЖАНОВА, многие наши «агашки» сидели бы в тюрьмах за многоженство.

«Что стоит за частыми поправками в антикоррупционный закон?» — Многочисленные поправки в антикоррупционный закон — это почва для… коррупции. Об этом говорит профессор Каспийского общественного университета Роман ПОДОПРИГОРА. 7 октября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции». Это уже девятые по счету поправки в Закон о противодействии коррупции, который был принят всего пять лет назад, в 2015 году.

TIME . KZ . «Уникальный случай» — Любопытная ситуация возникла в Верховном суде по одному гражданскому спору. На имя председателя Жакипа АСАНОВА поступило ходатайство об отмене вступившего в силу постановления. В том случае, если он удовлетворит эту просьбу, будет обязан внести представление на пересмотр судебного акта. Тогда этот вопрос будет решать коллегия в составе аж семерых судей, что случается крайне редко — может, раз в квартал, а иногда и в полгода! Так о чем же идет речь, в чем суть конфликта?

«Бракоделы» — Воспитанников сразу двух новых детских садов в городе Кульсары Атырауской области в спешном порядке распределили по другим дошкольным учреждениям. Нет, к счастью, у них не обнаружили никакой заразы. Дело в банальном и уже набившем оскомину недобросовестном подрядчике-строителе.

«За отца ответите!» — А началось все несколько дней назад, когда Мурат Мутурганов сообщил в соцсетях о том, что его отца Карима МУТУРГАНОВА, основателя “Мутурганчиков”, “выгнали из родного дома”. Именно “родным домом” называет он Алматинский цирк, поскольку там делали первые шаги в профессии все члены их семьи.

LITER . KZ . «Полезен после смерти: казахстанцы выразили мнение о трупном донорстве» — Тема посмертного донорства в Казахстане очень актуальна и широко обсуждаема, однако воспринимается неоднозначно. Кто-то против того, чтобы после смерти их органы отдали другому человеку, а кто-то считает это возможностью дать кому-то шанс выжить. Редакция спросила у казахстанцев, что они думают о донорстве органов. Подробнее в нашем материале.

KAPITAL . KZ . «Что мешает эффективной работе СЭЗ в Казахстане» — О результатах работы свободных экономических зон (СЭЗ) в последние годы, факторах, влияющих на их развитие, и о том, какие инструменты можно задействовать, чтобы интерес к СЭЗ не угасал – в интервью рассказал председатель правления «QazIndustry» Берик БЕКЕНОВ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Газификация алматинской ТЭЦ-2: особенности проекта, риски и неизбежный рост тарифа» — Судьба многострадального проекта под названием «перевод ТЭЦ-2 на газ», похоже, решилась. Власти собрались проделать работу за 4 года и 98 миллиардов тенге. Одни такому решению только рады – мол, наконец-то главная коптильня перестанет портить экологию города (хотя на теплоисточник приходится треть всех выбросов). Другие считают, что данная затея изначально была рискованной. О том, действительно ли необходим перевод станции на газ, хватит ли планируемого бюджета и сколько будут переплачивать в результате горожане, корреспондент поговорил с кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой «Тепловые энергетические установки» Алматинского университета энергетики и связи (АУЭС) Андреем КИБАРИНЫМ.

CARAVAN . KZ . «Почему наши компании предпочитают продавать акции в Лондоне, а не в Казахстане» — Обо всех тайнах фондового рынка мы поговорили с исполнительным директором Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров Данияром ТЕМИРБАЕВЫМ — У нас специфика фондового рынка в том, что мы пошли по пути континентальной Европы – все эти годы развивали банковский сектор. Именно банки стали основным транспортом капитала в экономике. В странах англосаксонского мира фондовый рынок исторически развивался вместе с банковским кредитом. Причина и в том, что наша приватизация не стала толчком для развития фондового рынка. В той же России была ваучерная приватизация, которую много критиковали, но там появилось огромное количество эмитентов на рынке, акции многих компаний с госучастием в РФ торгуются на бирже. Сегодня там около 6 миллионов розничных инвесторов.

«Пандемия коронавируса только усилила хронические коррупционные «болезни»» — Деньги, свалившиеся в одночасье на головы ответственных за борьбу с COVID-19, вероятно, не на шутку вскружили головы некоторым из них. По мнению руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Алматы, пандемия коронавируса “только усилила хронические коррупционные “болезни” в самых разных сферах государственного управления: от здравоохранения до цифровизации”. В эксклюзивном интервью Ныгмеджан САПАРОВ заявил, что он планирует предпринять в ближайшее время для борьбы со взяточничеством и к чему алматинцам надо быть готовыми в первую очередь.

TENGRINEWS . KZ . ««Пахнет как тухлое полотенце». Переболевших ковидом преследуют непонятные запахи и вкусы» — Люди, перенесшие коронавирус, рассказывают, что их преследуют странные запахи… Взять, например, кока-колу. Я делаю глоток и остается странное послевкусие. Пытаешься понять, что это такое, но определенно сказать не можешь. Ощущается привкус какой-то химии. Подумал, что, возможно, именно с этой колой что-то не так. Но потом попробовал в другом месте, потом еще в одном. Везде этот напиток был с тем самым странным вкусом. Это что-то вроде ацетона или табака. Такое же изменение в восприятии возникло и по отношению к парфюму. Проходя мимо некоторых людей, я начал ощущать шлейф не прекрасного аромата, а чего-то такого, о чем в приличном обществе говорить не принято.

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