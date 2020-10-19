Контроль на границе РК усилят, кинотеатры возобновят работу – МВК приняла ряд решений

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Межведомственная комиссия (МВК) приняла ряд решений по ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ) в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«МВК приняла ряд решений. Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска: сократить с 26 октября количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах; проводить обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки; срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, определить до трех суток», — говорится в сообщении в понедельник.

Также, по решению МВД с 19 октября в большинстве региональных лабораторий Казахстана стоимость ПЦР-тестирования должна быть снижена до Т9 тыс.

«Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости. С 24 октября возобновляется работа по субботам до 17.00 ТРЦ, торговых домов, крытых рынков. С 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, сохранятся и ограничительные меры.

«Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов», — уточнили в кабмине.