Атырау. 19 октября. КазТАГ – Найдено возможное место захоронения Касым хана, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Атырауской области.

«Уникальное захоронение было найдено в Атырауской области в городище Сарайшык, которое в свое время было столицей трех государств: Золотой Орды, Ногайской Орды, а затем и Казахского ханства. Археологи на основании исторических данных предполагают, что это могло быть местом захоронения видного государственного деятеля нашего народа – Касым хана», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По словам историков, Жангир хан Бокейханулы приезжал сюда в 1840-х годах и отметил место, названное на тот момент «Ханской могилой».

«Но, к сожалению, позже эта отметка исчезла. В прошлом году атырауские ученые обнаружили в российских архивах старинные чертежи Сарайшыка, на которых хорошо видна та самая ханская могила. Русский ученый-исследователь Алексей Алексеев в своем научном труде в 1861 году четко указал местонахождение ханской гробницы и обозначил ее как «святой склеп». Он описал «ханскую могилу» как мавзолей с окнами с трех сторон, куполом и дверью с восточной стороны. По мнению археологов, эти данные совпадают с очертаниями ныне обнаруженной гробницы», — сказано в сообщении.

Эпоха процветания Сарайшыка, одного из средневековых цивилизованных городов на Великом шелковом пути, напрямую связана с именем Касым хана. Считается, что здесь были похоронены семь ханов. Один из них – Касым хан. Историки утверждают, что исторические данные в точности совпадают с обнаруженным недавно куполом мавзолея.

«Исторические данные последних лет также полностью подтверждают захоронение Касым хана именно в Сарайшыке. Наша экспедиция относительно поисков захоронения хана оказалась плодотворной. Информация, содержащаяся в записях А. Алексеева, подтвердилась на 99%», — сказал доктор исторических наук, профессор Абильсеит Мухтар.

Археологи обнаружили восьмиметровый фундамент кладбища, который простирается к востоку от гробницы.

«Предстоят роботы по очищению фундамента еще на 8 м к северу. Раскопки к поставленной цели. Но, чтобы достать останки правителя не навредив целостности скелета, необходимо произвести перезахоронение кладбища, которое появилось над предполагаемой ханской гробницей гораздо позже. Разрешение на перенос более поздних захоронений было получено от местного имама и родственников, захороненных тут людей», — отметили в РСК.

Историк Абильсеит Мухтар сообщил, что основные работы по очистке исторической территории начнутся в 2021 году.

«Ожидается, что к исследованию будут привлечены также известные антропологи, археологи и ученые-этнографы. Археологические раскопки и исследования ведутся на древних захоронениях площадью 3 кв.км с 1990-х годов», — говорится в сообщении.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов считает, что новость об обнаружении возможного места захоронения Касым хана, во время празднования 750-летия Золотой Орды, является знаковым событием.

«Касым хан – один великих правителей в казахской истории. Он превратил Казахское ханство в одно из сильнейших государств в экономическом, военно- политическом аспекте. Численность населения, жившего в мире и согласии увеличилось в разы, границы государства были расширены. Количество и качество войск усилилось очень стремительно во времена правления именно Касым хана», — добавили в РСК.

Касым-хан правил Казахским ханством в 1511-1521 годах. Считается, что при нем Казахское ханство достигло расцвета и установило контроль над обширными территориями.