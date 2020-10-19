Надыров покинул пост главы горздрава Алматы на фоне проверок правоохранительных органов

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Алматы. 19 октября. КазТАГ – Камалжан Надыров покинул пост руководителя управления общественного здоровья Алматы на фоне проверок правоохранительных органов, передает корреспондент агентства.

«Надыров покинул пост руководителя управления общественного здоровья Алматы. Пост руководителя общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров занимал с июня текущего года. От должности Надыров освобожден в соответствии с поданным заявлением по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе акима Алматы в понедельник.

Напомним, 17 сентября стало известно, что правоохранительные органы проверяют горздрав Алматы. Как уточнил тогда сам Надыров, «проводятся мероприятия, связанные с контролем расходов бюджетных средств, которые были направлены на борьбу с COVID-19».

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