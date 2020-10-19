Гастарбайтеры из Украины, Таиланда и Турции оказались самыми многочисленными в Казахстане

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Трудовые мигранты из Украины, Таиланда и Турции оказались самыми многочисленными в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Украина – 3511 человек, Таиланд – 1723, Турция – 1669, Узбекистан – 1186, Сербия – 1065», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как уточнили в минтруда, по состоянию на 1 октября 2020 года в Казахстане действуют 16 105 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС).

«641 разрешение было выдано по первой категории (руководители и их заместители), 3449 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7461 человек и 1125 человек соответственно», — сказано в сообщении.

Также на сезонные работы привлечено 1735 человек из-за рубежа, а в рамках корпоративного перевода – 1694.

«На данный момент в Казахстане насчитывается 1 785 работодателей, использующих ИРС. На них работают около 455 816 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников», — проинформировали в МТСЗН РК.

Как отмечается, в целях защиты внутреннего рынка труда ведомство ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов.

«На 2020 год квота на привлечение ИРС установлена в размере 0,32% к численности экономически активного населения республики (порядка 29,3 тыс. человек)», — уточнили в минтруда.