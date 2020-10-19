Около 30 тыс. казахстанцев сидят в тюрьмах – МВД

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова/Валентина Владимирская. Около 30 тыс. казахстанцев сидят в тюрьмах, сообщил председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел Жанат Ешмагамбетов.

«За последние девять лет численность тюремного населения снизилась с 57 тыс. до 30 тыс. В мировом рейтинге по количеству заключенных Казахстан за последние 18 лет перешел с третьего на 100 место», — сказал Ешмагамбетов на брифинге о деятельности УИС в понедельник.

Таким образом, около 0,2% населения Казахстана сидят в тюрьмах.

«На сегодня в пеницетарной системе Казахстана имеется 82 учреждения, в которых содержится около 30 тыс. человек: в колониях – около 25 тыс. осужденных, и в 16 следственных изоляторах – чуть более 5 тыс. арестованных», — уточнил глава КУИС.