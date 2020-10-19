Туяков и Таласов стали вице-министрами обороны Казахстана

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Дарын Туяков и Мухамеджан Таласов стали вице-министрами обороны Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжениями главы государства: Туяков Дарын Шылбынович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан; Таласов Мухамеджан Кадиржанович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Туяков с апреля 2019 года был вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, до этого с марта 2018 года по марта 2019 года был заместителем министра информации и коммуникаций, а еще раньше – главным директором – руководителем аппарата АО «Казахтелеком».

Таласов с ноября 2019 года занимал пост заместителя начальника объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), до этого с августа 2017 года по 2019 год был заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил (ВС) Казахстана, а еще раньше – с 2013 года по август 2017 года возглавлял департамент воспитательной и идеологической работы генштаба ВС РК.