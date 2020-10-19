Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Снег ожидается в ближайшие трое суток на севере Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«20-21 октября на большей части Казахстана – погода без осадков и почти по-летнему тепло. Но с приближением ложбины очередного Северо-Западного циклона начнутся осадки. По северу республики – дождь, переходящий в снег», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 20-22 октября.

В начале второй декады, по словам синоптиков, по республике ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.