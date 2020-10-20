Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Акорда отчиталась о борьбе со спекуляциями на рынке лекарств в период пандемии COVID-19, передает корреспондент агентства.

«По поручению главы государства правоохранительными органами проведена работа по пресечению спекуляции и незаконного оборота лекарственных средств в период пандемии COVID-19. Выявлено порядка 1 тыс. фактов продажи в аптеках медикаментов по завышенным ценам. К примеру, в одной из аптек Западно-Казахстанской области цена препарата «Арбидол» в два раза превышала его предельную стоимость. Вместо утвержденных Т2312 он продавался за Т5 тыс.», — говорится в сообщении во вторник.

Также, по информации Акорды, установлено более 300 фактов незаконной реализации лекарств и медицинских изделий вне аптек, при отсутствии лицензии и сертификатов безопасности. Например, в Жамбылской области пресечена продажа ввезенных из Кыргызстана 82 наименований препаратов на Т44 млн по поддельным сертификатам безопасности и без лицензии на фармацевтическую деятельность.

«Всего из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий на сумму свыше Т230 млн. По выявленным фактам нарушений законности ведется три досудебных производства, к административной ответственности привлечено 1183 лица. В свою очередь министерством здравоохранения прорабатывается вопрос дополнения перечня лекарств, на которые устанавливается предельная цена для розничной торговли. Кроме того, продолжаются комплексные мероприятия по выявлению нарушений при выплате надбавок медицинским работникам. Проводимая работа и расследование уголовных дел находятся на особом контроле аппарата совета безопасности», — сказано в сообщении.