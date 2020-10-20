Перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ одобрен с учетом общественного мнения, утверждает камбин

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Алматы. 20 октября. КазТАГ Правительство Казахстана одобрило проект газификации Алматинской ТЭЦ-2 с учетом общественного мнения, заявила пресс-служба премьер-министра.

«На совещании под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина принято решение по проекту модернизации Алматинской ТЭЦ-2. Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростанции, с учетом общественного мнения, одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов», — утверждается в распространенном во вторник сообщении.

Как заявили в кабмине, «выбранный вариант газификации ТЭЦ позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую инфраструктуру».

«При этом минимизируется воздействие на окружающую среду – отсутствуют выбросы оксидов серы, золы, низкий уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа. Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года», — сказано в сообщении.

Отметим, что 13 августа экс-глава АО «KEGOС» Асет Наурызбаев заявил о том, что в вопросе модернизации Алматинской ТЭЦ-2 выяснились две шокирующие подробности, о которых общественность еще не знала: тариф на ТЭЦ-2 вырастет на 34%, а также на ТЭЦ-2 построят новые котлы и к ним приделают старую турбину. Отметим, что выбранный вариант модернизации Алматинской ТЭЦ-2 ранее раскритиковал и ряд других известных экологов и общественников.

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