Перевести алматинские ТЭЦ с угля на газ можно было еще в 1989 году – Олжас Сулейменов

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Перевести алматинские ТЭЦ с угля на газ можно было еще в 1989 году, считает поэт Олжас Сулейменов.

«Сейчас самое конкретное – это надо перейти с угля на газ. Я предлагал перевести на газ еще в 1989 году, когда меня избирали от Алматы в Верховный совет СССР. И если бы меня тогда избрали от Алматы, я бы уже тогда перевел на газ, потому что тогда у Верховного совета очень большие полномочия были, мощности. Но меня здесь начальство забаллотировало и Семипалатинск избрал. А я тот наказ выполнил – остановил испытания на полигоне. Но при этом пришлось несколько пожертвовать воздухом Алматы», — сказал Сулейменов в кулуарах третьего Алматинского международного форума сближения культур Евразии «Человек, поклонись Земле: одухотворенная экология как основа сохрания планеты».

При этом он отметил, что использование угля выгодно тем, кто стоит за этим производством.

«До сих пор еще не могут никак перевести на газ, потому что уголь – это собственность некоторых начальников, и его сжечь надо обязательно, израсходовать за счет наших легких, нашего дыхания. Вот эта беда сохраняется. Пока с этим не справимся, никогда мы не очистим воздух. Поэтому экология – это еще и политика», — подчеркнул Сулейменов.

Отметим, что 13 августа экс-глава АО «KEGOС» Асет Наурызбаев заявил о том, что в вопросе модернизации Алматинской ТЭЦ-2 выяснились две шокирующие подробности, о которых общественность еще не знала: тариф на ТЭЦ-2 вырастет на 34%, а также на ТЭЦ-2 построят новые котлы и к ним приделают старую турбину. Отметим, что выбранный вариант модернизации Алматинской ТЭЦ-2 ранее раскритиковал и ряд других известных экологов и общественников. 20 октября правительство Казахстана заявило о том, что одобрило проект газификации Алматинской ТЭЦ-2 якобы с учетом общественного мнения.