Бекшин заявил об осложнении эпидситуации с коронавирусом в Алматы

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил об осложнении эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщает пресс-служба акима города.

«Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы в октябре заметно осложняется после спада в сентябре месяце, отмечается рост от единичных случаев. 19 октября зарегистрировано 12 случаев КВИ, из них 10 местных случаев и два завозных случая из Египта, и четыре случая пневмонии неуточненной этиологии», — сообщил Бекшин во вторник.

Отмечается, что суточный прирост составил 0,05%, репродуктивное число – 1,06.

«С начала регистрации COVID-19 в Алматы зафиксировано 14 539 лабораторно подтвержденных случая заболевания, из них 8731 с симптомами и 5808 без симптомов. С 1 августа зарегистрировано 974 случая коронавирусной пневмонии, на текущее время в сутки регистрируется от двух до шести случаев», — отметил главсанврач.

Как уточняют городские власти, по линии профилактики обеспечена готовность к возможной второй волне COVID-19 для лаборатории и носителей КВИ задействованы 17 лабораторий ПЦР, суммарная мощность которых составляет 12,15 тыс. исследований в сутки, а также имеются резервные возможности увеличить до 21,9 тыс. исследований в сутки.

«В связи с ожидаемой новой волной КВИ рекомендуем не пренебрегать стандартными мерами предосторожности, не проводить массовые семейные мероприятия с приглашением гостей, избегать посещения мест массового нахождения людей, воздержаться от поездок без крайней нужды в общественном транспорте и вылетов в зарубежные страны, оберегать маленьких, пожилых и старых членов семьи. В случае появления симптомов ОРВИ не заниматься самолечением, изолироваться от других членов семьи и обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом», — добавил Бекшин.