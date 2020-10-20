«Назарбаевские «послания»: обещания и реальность». «Украина, Беларусь и Кыргызстан — некоторые аналитики утверждают, что подобное может случиться в России и в Казахстане». «Сколько в Казахстане умерших от коронавируса – 2 тысячи или свыше 20 тысяч?»

Сетевой Казахстан 20 октября 2020г.

AZATTYQ . ORG . ««Любой авторитаризм — это путь в никуда». Назарбаевские «послания»: обещания и реальность» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ, руководивший Казахстаном около 30 лет и подавший в отставку в прошлом году, в своих «посланиях народу» критиковал авторитаризм, говорил о демократии, справедливых выборах, развитом и конкурентоспособном Казахстане, который «будет служить примером для развивающихся стран». Воплощено ли в реальность сказанное Назарбаевым? Азаттык собрал тезисы «посланий» и комментарии.

««Они задыхаются». В Казахстане вновь требуют снизить пенсионный возраст для горняков» — Казахстан — единственная страна на постсоветском пространстве, где шахтеры не входят в льготный список и уходят на пенсию на 10–13 лет позже своих коллег из других государств, говорит бывший горняк Серик ЖУМАДИЛОВ. Он автор петиции с требованием снизить пенсионный возраст для шахтеров, металлургов и нефтяников. О том, что 63 года – неподъемная планка для трудящихся на столь вредном производстве, представители профсоюзов и независимые работники безрезультатно говорят много лет.

NOVGAZ.COM . «КЛАНированная страна» — «В Казахстане выстроена четкая вертикаль власти. На самом ее верху находится «шапрашты»- род первого президента. После него идет так называемый «южный клан», который состоит из выходцев Туркестанской и Джамбульской областей, а уж затем следуют региональные и областные группы. То есть создана пирамида власти смешанного феодального и кочевого родоплеменного типа. В ее рамках важное значение придается архаичному брачному принципу. Он требует кровного родства с патроном, позволяющий вместе с кредитом доверия получить свою часть экономики страны и возможность оставаться безнаказанным», — поделился с DW своими знаниями особенностей казахстанского бытия Галым АГЕЛЕУЛОВ.

SPIK . KZ . «Цветные революции: внешний фактор лишь катализатор, основные проблемы – внутренний «горючий материал»» — События в Украине, Беларуси и Кыргызстане, так или иначе, затрагивают и страны СНГ. Некоторые аналитики утверждают, что подобное может случиться в России и в Казахстане. Так ли это? На этот и другие вопросы отвечает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей ГРОЗИН — И Москва и Нур-Султан, что видно из множества внутриполитических шагов двух политических режимов, к этому готовятся и такого развития событий ожидают. Не думаю, что при этом имеет место какая-то шизофрения или перестраховка. Просто у наших верхов на столах лежит информация, которой мы с вами, почти со стопроцентной гарантией никогда не узнаем. И простые эксперты, и эксперты «диванные» просто не обладают таким уровнем информированности, какой есть у руководства государств.

«Страна неравных возможностей. Гульмира Илеуова о казахстанских рейтингах» — Весь постсоветский период в госуправлении превалирует подход, по которому важным критерием для анализа ситуации в стране используют региональное деление, куда ни посмотри, везде видим перечень регионов, который выставлен в том или ином порядке. Я уже вижу, что годами места в рейтинге занимают те или иные регионы, то есть, ситуация не меняется. Более того, большинству регионов стало удобным быть в аутсайдерах. Они могут шантажировать центральную власть, получать субвенции и дотации, но ничего не делать для того, чтобы повышать уровень управления выделенными средствами. На настоящий момент у нас осталось только три «донора» — Мангистау, Атырау, Алматы, к которым иногда примыкает Нур-Султан. Все остальные – дотационные, а призывы к поискам инвестиций, предупреждения и наказания ни к чему не приводят.

OFSTRATEGY . KZ. «Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 3 квартале 2020 года» — В первую очередь, стабильность положения в рейтинге отмечается в отношении первых трех позиций, которые занимают Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Председатель КНБ Карим МАСИМОВ и спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан НИГМАТУЛИН. Свои позиции – 17 и 35 соответственно — сохранили за собой начальник СГО Калмухамбет КАСЫМОВ и министр обороны Нурлан ЕРМЕКБАЕВ, а также первый зампредседателя партии «NurOtan» Бауыржан БАЙБЕК, в зачете у которого из плюсов оказался ребрендинг партии, а из минусов – провал, по оценкам экспертов, праймериз и, как следствие, «неготовность партии к выборам».

CARAVAN . KZ . «Генералы сбросили маски: подробности встречи министров обороны России и Казахстана» — Этому молниеносному визиту генерала армии Сергея ШОЙГУ в Нур-Султан журналисты пока еще не придумали точное название. Все было продумано буквально до мелочей: от встречи генерала армии Сергея Шойгу в аэропорту до культурной программы после подписания обновленного Договора о военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией. В 14.30 россияне приземлились в Нур-Султане, а в 19.30 уже вылетели обратно к себе в Москву. Генерал армии Шойгу даже от запланированного ужина отказался. Видимо, обстановка в мире неспокойная и порой такая противоречивая, что не позволяет министрам расслабиться ни на секунду. На все про все у военных было пять часов, включая переговоры в минобороны и встречу с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

CAMONITOR . KZ . «Сделано в Казахстане: какие уникальные производства будут запущены в республике?» — Привлечение инвестиций – задача номер один в сфере проводимой государством региональной политики. Разные области Казахстана неоднородны по своей экономической специализации и наличию производственных мощностей, а потому развиваются неравномерно, что является серьезной проблемой, требующей грамотного подхода со стороны государства. И в такой ситуации чем перспективнее инвестиционный проект, чем успешнее он реализуется, тем больше у региона шансов выйти на качественно новый уровень социально-экономического развития.

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Сколько в Казахстане умерших от коронавируса – 2 тысячи или свыше 20 тысяч?» — Власти Казахстана предупреждают о возможном приходе второй волны эпидемии коранавируса, которая, кстати, уже охватила многие регионы мира, включая Европу и соседнюю с нами Россию, и призывают граждан не расслабляться, соблюдать меры предосторожности. Но в то же время сами, манипулируя статистикой, провоцируют легкомысленное отношение населения к этой инфекции.

TIME . KZ . «Сплошная профилактика» — В Карагандинской области начали плавно активизировать карантинные меры. Восемь санитарных постов появилось в регионе с полуночи понедельника… В Восточном Казахстане в рамках введенных ограничительных мер полицейским велено усилить контроль за соблюдением масочного режима и выявлять “подпольные” мероприятия, в том числе семейные… В Атырау продолжают работать по выходным некоторые питейные заведения, и даже проводятся свадьбы. В полиции рассказали, что в городе есть уверенные пофигисты, которые проводят в ресторанах тои… В Костанае объявлено о новых ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса.

«Кредитный безлимит» — Менеджера Альфа-Банка осудили за хищение более 14 миллионов тенге. На днях в Медеуском райсуде №2 был оглашен приговор по делу Алмагуль БАЙГАЗИНОЙ, бывшей сотрудницы дочернего Альфа-Банка в Казахстане. Молодая женщина вместе с двумя коллегами нашла способ украсть весьма приличную сумму денег, а потом еще и уйти от правосудия.

«Надо что-то менять» — На днях инициативная группа “Защитим Кок-Жайлау” провела онлайн-конференцию, в ходе которой обсуждались юридические аспекты экологического туризма и передачи в аренду земель национальных парков. Общественность предложила внести в законодательство ряд изменений в целях защиты национальных парков.

IA — CENTR . RU . Шавкат САБИРОВ – «Казахстанские медиа: как пандемия изменила медиапотребление в стране» — В апреле 2020 года трафик в Казахстане (с населением всей страны в 18,7 млн человек) вырос до 72,5 млн переходов на информационные материалы. Карантин стер все временные границы – информация стала потребляться одинаково и в утренние часы, и в обед, и поздней ночью. Популярность социальных сетей возросла настолько, что даже Youtube был вынужден ограничить качество видео, чтобы нагрузка позволяла смотреть их без задержки.

EXPRESS — K . KZ . ««Это бомба замедленного действия». Законопроект о противодействии насилию в семье насторожил казахстанцев» — Больше тысячи подписей собрали в Петропавловске под гражданской петицией в защиту института семьи и детства от законопроекта, возмутившего многих родителей. Многодетная мама Антонина КУЗЛЯКИНА – Да, мы, разумеется, также против насилия в семье, против прессинга, буллинга, абьюза. Но стоит только внимательно изучить этот законопроект в части прав родителей и детей, вникнуть в то, что нам преподносят под этой замечательной «оберткой», то понимаешь, что это бомба замедленного действия. Переворачивается вся семейная иерархия: ребенка ставят во главу угла, а статус родителей сводят к роли обслуживающего персонала, который не имеет права делать строгое замечание, воспитывать, исходя из собственных убеждений. Я сторонница традиционных семейных ценностей, поэтому многие пункты данного законопроекта ввергают меня в шок, так как направлены на разрушение семьи в принципе.

«Олимпийская спорная: где место Казахстана в мировых конфликтах?» — За последние годы на постсоветском пространстве и в целом на Евразийском континенте не наблюдалось такой концентрации политических конфликтов, какую мы видим сегодня. Несет ли это явные угрозы для Казахстана? Каково сейчас внешнеполитическое положение нашей страны? На эти вопросы «ЭК» ответил профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам БУРНАШЕВ.

EXCLUSIVE . KZ . «Китай в Казахстане: преувеличенные страхи как потенциальный фактор дестабилизации» — Антикитайские настроения все чаще становятся дополнительным триггером митингов в разных городах Казахстана. Что стоит за этим: пропаганда или реальный опыт? Центр прикладных исследований «TALAP» спросил об этом 2,6 тысяч казахстанцев.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Русский язык в Казахстане: убрать нельзя оставить» — Языковой вопрос в Казахстане выходит на новый уровень. Сбором петиций с требованием лишить русский язык официального статуса не закончилось. Павлодарцы вышли на митинг с таким же вердиктом, отдельные лица предлагают даже штрафовать тех, кто не разговаривает на казахском. Почему проблема начинает переходить в радикальную стадию, и кто в этом споре прав? Корреспондент пытался найти ответы вместе с писателем, автором серии книг «Ситуативный казахский» Канатом ТАСИБЕКОВЫМ.

LITER . KZ . «Cпрос на репетиторов вырос в Казахстане: что это – амбиции родителей или плохое образование?» — Услуги репетиторов, различных образовательных центров и групп продленного дня последние лет 15 пользуются огромным спросом в Казахстане. Если раньше родители прибегали чаще к услугам преподавателей по английскому и другим иностранным языкам, то сейчас не менее востребованы услуги учителей-предметников. Родители не жалеют денег на то, чтобы педагоги подтянули ребенка по математике, истории, русскому и казахскому языкам. Liter.kz попытался разобраться, что этому способствует — завышенные требования родителей или низкий уровень обучения в школах.

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