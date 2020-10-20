Азаматова приговорили к 10 годам заключения по делу о гибели двоих полицейских на блокпосту

Талдыкорган. 20 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Бывшего сотрудника департамента полиции (ДП) Алматы Азата Азаматова признали виновным в гибели двоих полицейских на блокпосту и приговорили к 10 годам заключения.

«Азаматова приговорили к 10 годам лишения свободы», — подтвердили в пресс-службе Алматинского областного суда во вторник.

Напомним, 25 мая в результате аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов, погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы. Сразу же появилась версия, что виновником ДТП может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК. Дело передано в МВД.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским. В этот же день Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действу ющим сотрудником правоохранительных органов.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова.

27 мая стало известно, что официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек и еще восемь руководителей ДП были наказаны. Часть полицейских были освобождены от занимаемых должностей, другие получили строй выговор и предупреждения о неполном служебном соответствии.

9 июня в пресс-службе ДП Алматы заявили, что Азаматов уволился из органов внутренних дел за четыре дня до совершения ДТП.

4 августа стало известно, что Азаматову больше не вменяют умышленное убийство полицейских на блокпосту, причем дело было переквалифицировано уже через три дня после ДТП. В прокуратуре Алматинской области тогда сообщили, что «дело переквалифицировали 28 мая текущего года на часть 4 статьи 345-1 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК, с тех пор не меняли».