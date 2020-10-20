Часть зданий в Медеуском районе Алматы отключили от теплоснабжения

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Алматы. 20 октября. КазТАГ – Часть зданий в Медеуском районе Алматы отключили от теплоснабжения, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

«Часть зданий в Медеуском районе Алматы временно отключена теплоснабжения. До 22.00 20 октября приостановлена подача теплоснабжения жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Жолдасбекова – Назарбаева – Чайкиной – Таттимбета», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как пояснили в АТС, ограничения по услугам введены «из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям».

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