Алматы. 20 октября. КазТАГ – Часть зданий в Медеуском районе Алматы отключили от теплоснабжения, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

«Часть зданий в Медеуском районе Алматы временно отключена теплоснабжения. До 22.00 20 октября приостановлена подача теплоснабжения жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Жолдасбекова – Назарбаева – Чайкиной – Таттимбета», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как пояснили в АТС, ограничения по услугам введены «из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям».