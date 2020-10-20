Недовольные зарплатами чиновники уходят с госслужбы в ЗКО

Уральск. 20 октября. КазТАГ – Недовольные зарплатами чиновники уходят с госслужбы в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«За отчетный период общая сменяемость составила 767 человек или 18,1% от штатной численности государственных служащих, чистая сменяемость государственных служащих составила 226 служащих или 5,3% от штатной численности. По результатам проведенного опроса в местных исполнительных органах 73,1% служащих уволились по причине низкой оплаты труда», — рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсунбаев.

Как уточняется, на территории области функционируют 435 госорганов, в которых работают 3930 служащих.

Отмечается, что с 1 июля 2021 года в Казахстане будет внедрена новая система оплаты труда государственных служащих. По новой системе оплаты труда заработная плата будет зависеть от функциональных обязанностей каждого служащего.

«После внедрения факторно-бальной шкалы заработная плата госслужащих будет увеличена в 1,5-2 раза. В акимате ЗКО проводится работа по внедрению такой системы уже с 1 января следующего года. Конечно, низкая заработная плата приводит к тому, что с государственной службы уходят грамотные и квалифицированные специалисты», — отметил Турсунбаев.