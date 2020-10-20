Национализм с перекошенной «крышей» — атрибут «распильной» политики? 20.10.2020 17:15 Лилия ИГЛИКОВА Общество 72 0 Альжан Исмагулов о статусе казахского языка, Ашаршылык и связях спецслужб с националистами Похожие материалы: Фашизм у нас — местечковый. А национализм? Жанибек Алимханулы нокаутом защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global Рахмон на выборах президента Таджикистана получил более 90% голосов избирателей Медицинскую коррупцию – к ответу, образовательной – приготовиться! Безответственный секретарь