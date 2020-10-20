Дефицита лекарств в начале 2021 года в Казахстане не будет, уверяет Цой

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дефицита лекарств в начале 2021 года в Казахстане не будет, уверяет министр здравоохранения Алексей Цой.

«Всего в списке единого дистрибьютора на 2021 год 1521 наименование лекарственных средств и медицинских изделий. Всего медицинскими организациями на 2021 год согласно списку единого дистрибьютора, утвержденному приказом министра здравоохранения РК, заявлена потребность на 1440 наименований лекарстенных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ) на сумму Т343,56 млрд. 28 августа на веб-портале объявлен закуп ЛС и МИ на 2021 год по заявленной потребности медицинских организаций. Итоги по двухэтапному тендеру будут подведены до 23 октября 2020 года. Таким образом, к 1 января 2021 года единый дистрибьютор осуществит закуп более 95% ЛС и МИ и будет обеспечена бесперебойность ЛС и МИ вначале года», — заверил Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что по состоянию на 15 октября закуплено 502 наименования лекарств и медицинских изделий, из них 501 в рамках действующих долгосрочных договоров с ОТП и через ПРООН.

«В настоящее время единый дистрибьютор одновременно проводит целый ряд закупочных процедур. Осуществляется закуп непосредственно лекарств и медизделий для стационарного и амбулаторного лекарственного обеспечения», — сказал министр.